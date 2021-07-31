Son Dakika
Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır
Kılıçdaroğlu, yangın bölgesinden Erdoğan'a seslendi: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın
Elazığ’da yaz şenliği etkinlikleri iptal edildi
Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz şenlikleri etkinliklerinin ülke genelinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
ELAZIĞ 31.07.2021, 17:01
Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz şenlikleri etkinliklerinin ülke genelinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, “Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz şenliği etkinlikleri, ülkemizde meydana gelen orman yangınları nedeniyle 31 Temmuz tarihinden itibaren iptal edilmiştir” denildi.