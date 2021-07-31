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Elazığ’da yaz şenliği etkinlikleri iptal edildi

Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz şenlikleri etkinliklerinin ülke genelinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

ELAZIĞ 31.07.2021, 17:01
Elazığ’da yaz şenliği etkinlikleri iptal edildi
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Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz şenlikleri etkinliklerinin ülke genelinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, “Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz şenliği etkinlikleri, ülkemizde meydana gelen orman yangınları nedeniyle 31 Temmuz tarihinden itibaren iptal edilmiştir” denildi.
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