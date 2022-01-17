Elazığ’da yasa dışı avlanan kişiye idari işlem yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 1 kişiye idari işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.