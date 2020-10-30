Elazığ’da yangında ölen 2 kardeş, tek tabutta son yolculuğuna uğurlandı
ELAZIĞ’DA PRİZDEKİ ŞARJ ALETİNİN PATLAMASI SONUCU 8 AYLIK HİRA NUR BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ YANGINDAN AĞIR YARALI OLARAK KURTARILAN 4 YAŞINDAKİ KAĞAN’DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ. TEK TABUTA KONAN 2 KARDEŞ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DEFNEDİLDİ
Elazığ’da prizdeki şarj aletinin patlaması sonucu hayatını kaybeden 8 aylık Hira Nur bebekle ağabeyi 4 yaşındaki Kağan’ın cansız bedeni tek tabutta son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda dar gelirli ailelerin yaşadığı CYA2 konutlarının zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne G.K’nin komşuya gittiği 3 çocuğun bulunduğu evde elektrik prizindeki şarj aletinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında 8 aylık Hira Nur dün, ağır yaralanan 4 yaşındaki ağabeyi Kağan Duha ise sevk edildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetti. Ağabeyin cenazesi Malatya’dan alınarak Elazığ’a kardeşinin bulunduğu Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna getirildi.
Yapılan işlemlerin ardından Hira Nur ve Kağan kardeşlerin cansız bedenleri tek tabuta konularak Gülmez mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından 2 kardeş, göz yaşları arasında yan yana defin edildi.
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