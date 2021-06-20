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Elazığ’da yangın,arpa ekili arazi kül oldu

Elazığ’da arazide çıkan yangında arpa ekili tarlalar kül oldu.

ELAZIĞ 20.06.2021, 14:53
Elazığ’da yangın,arpa ekili arazi kül oldu

Elazığ’da arazide çıkan yangında arpa ekili tarlalar kül oldu.

Yangın, merkeze bağlı Çağlar Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arpa ekili tarlada yangın çıktı. Bölgede rüzgar nedeniyle ekili alanda çıkan yangın kuru otların olduğu alana da sıçradı. Yangını gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında yaklaşık 60 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü belirtildi.
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