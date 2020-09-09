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Elazığ’da yaban hayvanları için su göletleri oluşturuldu
ELAZIĞ'DA YABAN HAYVANLARININ SU İHTİYACINI KARŞILADIĞI YERLERDEKİ GÖLETLERİN TEMİZLİĞİ YAPILIRKEN, 2 ADET KÜÇÜK GÖLET OLUŞTURULDUĞU BİLDİRİLDİ.
ELAZIĞ 09.09.2020, 11:12
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Elazığ’da yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığı yerlerdeki göletlerin temizliği yapılırken, 2 adet ise küçük gölet oluşturulduğu bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, Orman Bölge Müdürlüğü’nün iş makinesi desteğiyle yaban hayvanlarının doğada su bulmalarına yardımcı olmak için çalışma yapıldı. Oluşturulan ekipler ilk önce belirli bölgelerde bulunan göletlerin çevresini temizleyerek yaban hayvanların rahatlıkla ulaşmasını sağladı. Ardından ekipler tarafından 2 farklı noktaya basit göletler yapılarak hayvanlar için su noktası oluşturuldu.
Zaman zaman benzer çalışmaların bölge genelinde devam edeceği aktarıldı.
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