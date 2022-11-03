Elazığ’da voleybol aday hakemlik kursu açılıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Elazığ’da voleybol aday hakemlik kursu açılacağını açıkladı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Elazığ’da aday hakemlik kursu için kayıt alımları başladı. Kursuna başvuranlardan istenen belgeler dilekçe, TVF TEB Kızılay Şubesi’ne 750 TL kurs ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, diploma, adli sicil kaydı, 17-31 yaş aralığında olmak ve disiplin kurulunca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak. Kursa katılmak isteyenler detaylı bilgiye Voleybol İl Temsilcisi Yusuf Çınar’a ulaşabilirler" denildi.