Elazığ’da vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz fidan dağıtıldı

Elazığ’da ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz badem ve ceviz fidanı dağıtıldı.

“Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe” seferberliği kapsamında Elazığ’da bu sene 223 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Elazığ Valiliği koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kasım ayı boyunca her gün ortalama 7 bin 700 adet fidan dikimi yapılmaya başlandı.Bugün de gelen talep üzerine Öğretmenevi önünde vatandaşlara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gelir getirici ağaç türlerinden 10 bin adet ceviz ile badem fidanı dağıtıldı. Ücretsiz olarak verilen fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların talebine kayıtsız kalmadıklarını belirten Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “ Milli Ağaçlandırma Günü’ münasebetiyle bu yıl ikincisini valimizin himayelerinde tüm kamu kurum kuruluşlarının katılımıyla başlattık ve ay boyunca da fidan dikme etkinliğimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bizlerden talepleri üzerine çam fidanlarının yanında meyve veren fidanlar dağıtmaya karar verdik. Biz de bu talebe kayıtsız kalmadık, vatandaşlarımıza gelir getirici tür kapsamında ceviz ve badem fidanlarını ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bugün de şehrin en kalabalık noktası olan Öğretmenevinde ekibimizle yaklaşık 10 bin tane fidanı toprakla buluşturmak üzere ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız” dedi.

Fidan alan vatandaşlardan Mehmet Türkmen ise “ Benim bağ ve bahçem yok. Arabamda testere ve makasım var. Her gittiğim yere muhakkak fidan dikerim. Askerdeyken 700 tane kavak ağacı diktim. Ağacı çok severim. Bunları da aldım mezarlıkta dikeceğim. Güzel bir etkinlik ve yoğun bir talep var” diye konuştu.