Elazığ’da vatandaşlar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Bingöl kara yolunda yaşayan vatandaşları, meydana gelebilecek olan kazalar konusunda bilgilendirerek broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl yolunda yaşayan vatandaşları meydana gelebilecek trafik kazaları konusunda bilgilendirdi. Bingöl yolu ve çevresinde yaşayan vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirten ekipler, vatandaşlara görsel broşür dağıtılarak trafikte can güvenliği için dikkatin önemi ve yayaların trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.