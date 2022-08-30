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Elazığ’da vahşet: Köpeği yakıp cansız bedenini tarlaya attılar
Elazığ merkeze bağlı Yalnız köyünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler yaktıkları köpeği tarlaya attı.
ELAZIĞ 30.08.2022, 23:03
Elazığ merkeze bağlı Yalnız köyünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler yaktıkları köpeği tarlaya attı.
Olay, Elazığ merkeze bağlı Yalnız köyünde yaşandı. İddiaya göre, bir buçuk ay önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir köpek yakılarak öldürüldü. Yanmış haldeki köpeği gören vatandaşlar, "Bu bir vahşet. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Şahıslar kanun önüne çıkarılmalı ve cezalarını çekmeli" dedi.
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