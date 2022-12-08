Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele aralıksız sürüyor. Bu çerçevede 2 şüpheli tutuklanırken, 32 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. 32 şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlemler yapıldı.

Çalışmalar sırasında ise 50,63 gram metamfetamin, 42,24 gram kubar esrar, 47,11 gram toz esrar, 47 gram kokain, 1,11 gram eroin, 63 adet sentetik ecza ele geçirildi.