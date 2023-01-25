Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada, 525 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde sevki yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile karakol ekiplerince şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda şüphelinin çantasında 525 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.