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Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
ELAZIĞ’DA JANDARMA EKİPLERİNİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. BU ÇERÇEVEDE BİR GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN BİR ŞÜPHELİ İSE GÖZALTINA ALINDI
ELAZIĞ 02.04.2023, 13:57
Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede bir gram esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarıyakup köyünde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili araştırma ve soruşturma neticesinde olay şüphelisi N. T.’nin evinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 7.65 mm. çapında kurusıkıdan dönme tabanca, bir gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.