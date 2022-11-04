Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele: 4 tutuklama

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son bir haftada yapılan çalışmalarda, 4 şüphelinin tutuklandığı ve 17 şahıs hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ayrıca, 17 şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Çalışmalar sırasında ise 46,15 gram metamfetamin, 12,29 gram kubar esrar, 23,90 gram toz esrar, 40 adet ecstasy hap ve 50 adet sentetik ecza ele geçirildi.