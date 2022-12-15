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Elazığ’da uyuşturucu madde kullanan 18 şahsa işlem yapıldı
Elazığ’da 18 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
ELAZIĞ 15.12.2022, 18:15
Elazığ’da 18 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 18 şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ işlem yapıldığı bildirildi.
Çalışmalar sırasında ise; 2,86 gr metamfetamin, 239,29 gr kubar esrar, 190,00 gr toz esrar, 3,34 gr eroin, 6 adet ecstasy ve 32 adet sentetik ecza ele geçirildiği öğrenildi.