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Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele:2 gözaltı
Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı, 200 gram esrar ele geçirildi.
ELAZIĞ 17.01.2021, 11:58
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Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı, 200 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli M.K ve Y.K’nin uyuşturucu madde getireceği belirlendi.Bunun üzerine takibe alınan şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden M.K’nin üzerinden 200 gram esrar ele geçirildi.Jandarma da ifadesi alınan 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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