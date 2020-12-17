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Elazığ’da usulsüz avlanan 2 şahıs yakalandı
Elazığ’da yapılan denetimlerde usulsüz olarak avlanan 2 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.
ELAZIĞ 17.12.2020, 12:35
Elazığ’da yapılan denetimlerde usulsüz olarak avlanan 2 şahıs yakalanarak yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri, avlaklarda av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Yapılan çalışmada avcılar kontrol edilirken, 4915 sayılı kara avcılığı kanuna aykırı olarak avcılık yapan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.Bölgede av koruma ve kontrol çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği bildirildi.
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