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Bakan Karaismailoğlu: “395 tarihi köprünün restorasyonu tamamladık, 861 köprü için çalışmalar devam ediyor”
Elazığ’da üst yapı çalışmaları sürüyor
Elazığ Belediyesi, kanal boyu ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
ELAZIĞ 18.10.2021, 13:55
Elazığ Belediyesi, kanal boyu ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Elazığ Belediyesi kentin her alanında hızlı bir değişim ve gelişim yaşanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Ulukent, Doğukent, Kırklar ve Sanayi mahallelerinde kanal boyu ıslah ile çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.