Elazığ’da üst yapı çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi, kanal boyu ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ Belediyesi kentin her alanında hızlı bir değişim ve gelişim yaşanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Ulukent, Doğukent, Kırklar ve Sanayi mahallelerinde kanal boyu ıslah ile çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.