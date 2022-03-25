Elazığ’da üreticilere 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı

Elazığ’da ipek böcekçiliğini desteklemek için üreticilere ücretsiz olarak 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı.

Dünya Ormancılık Haftası çerçevesinde Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nün etkinlikleri devam ediyor. İl genelinde ipek böcekçiliğini desteklemek için Orman Bölge Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde üreticilere 6 bin 500 adet dut fidanı dağıtıldı. Nisan ayının sonuna kadar toplam 50 bin fidanın ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.

Orman Bölge Müdürü M. Salih Çetiner, “Valimizin koordinesinde yürütülmüş olunan, bu yıl 3. yılı olacak olan ipek böceği yetiştiriciliği ve ipekli dokumacılığını tekrar Elazığ’da canlandırmak için paydaş kurumlar olan Fırat Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odamız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle çiftçilerimize dut fidanı dağıtacağız. İpek böcekçiliği için dut olmazsa olmaz. Biz 2 yılda toplam 42 bin dut fidanını çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtmış olduk. Bu etkinliğimizde ise yaklaşık 6 bin 500 dut fidanını çiftçilerimize dağıtacağız. Nisan ayının başına kadar toplam 50 bin fidanı ücretsiz bir şekilde dağıtmış olacağız” dedi.