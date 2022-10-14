Elazığ’da umre seminerleri başladı

Elazığ’da umreye gideceklere yönelik seminerler başladı.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından 2022 yılı umreye gideceklere yönelik Edibe Can Konferans Salonunda ’Umre Eğitim Semineri’ düzenlendi. Seminere, umre adayları, kafile başkanları, din görevlileri ve ekip personelleri katıldı. 2 gün sürecek olan seminerde vatandaşlara çeşitli bilgiler verildi.

Seminerin açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Selami Aydın "Kıymetli umre adayları sizler Allah’ın misafiri olmaya hazırlanıyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığımız koordinesinde kafile başkanlarımız, din görevlilerimiz, ekip personellerimiz başta olmak üzere tüm görevlilerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam etmektedir. Umre Eğitim Seminerlerimiz 2 gün boyunca devam edecektir. Seminerlerimize muhakkak katılalım. Sizler umre yolculuğuna çıkmadan evvel ibadetinizi en güzel şekilde yapmanız için farklı konularda görevli arkadaşlar seminerler verecektir. Umre ibadetinin provasını sizlere burada anlatacaklar. Burada gerçekleştirdiğimiz seminerlerin faydasını inşallah umre yolculuğu esnasında daha iyi anlayacaksınız” dedi.