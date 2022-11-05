Elazığ’da umre kafilesi dualarla uğurlandı

Elazığ Müftülüğü, kutsal topraklara gidecek umre kafilesini yolcu etti.

Elazığ Havalimanındaki uğurlama törenine katılan İl Müftüsü Selami Aydın, hac gibi umre ibadetinin de Müslümanların hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Aydın, “Sizler bugün kutsal bir yolculuğa çıkıyorsunuz, Rabbim niyetlerinizi ve umrenizi kabul eylesin. Yaşanabilecek aksaklıklara takılarak ibadetinizin sevabını azaltmayınız. O mübarek beldelerde çok dua ediniz ve oralardan sevap çantanızı doldurarak geliniz” dedi.

15 günlük umre yolculuğuna çıkan kafileyi dualarla uğurlayan Müftü Aydın umrecilere aprona kadar eşlik etti.