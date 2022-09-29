Elazığ’da Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Elazığ’da 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 29 Eylül tarihi Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım ve Orman Bakanlığının gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunun farkındalığını artırmak ve gıda tedarik zincirindeki tüm aktörleri harekete geçirmek amacıyla başlattığı ‘gıdanı koru, sofrana sahip çık’ kampanyası çerçevesinde Elazığ’da İçme ve Şahsuvar okullarında eğitim düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi teknik personeli tarafından verilen eğitimde öğrencilere ‘okullarda gıda güvenilirliği ile gıda israfı, gıda kaybı ve gıdanı koru’ konuları anlatılarak, ‘gıdanı Koru sofrana sahip çık’ temalı magnetler dağıtıldı.