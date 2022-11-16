Elazığ’da U16 Basketbol Yerel Lig müsabakaları başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Elazığ Basketbol İl Temsilciliği’nin 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan U16 Kız-Erkek Yerel Lig müsabakaları başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Elazığ Basketbol İl Temsilciliği’nin 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan U16 Kız- Erkek Yerel Lig müsabakaları başladı. Mücadeleler Yakup Kılıç Spor Salonu’nda, 7 Aralık’a kadar devam edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, müsabakalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yerel lig müsabakaları doğrultusunda U14 müsabakalarında ter döken tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve devam eden tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bilindiği üzere Elazığ’ı sporda marka şehir haline getirmek adına gerek yatırımlarla gerekse müsabakalarla Spor Şehri Elazığ sloganıyla faaliyetlerimizi yapmaya ve sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Basketbolda güzel bir oluşumumuz var ve bu oluşumun meyvelerini ilerleyen yıllarda alacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha U16 müsabakalarına katılan tüm takımlarımıza ve teknik ekibe başarılar diliyorum” dedi.