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Elazığ’da tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
ELAZIĞ’IN BASKİL İLÇESİNE BAĞLI ŞAHAPLI KÖYÜNDE İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN ALACAK VERECEK KAVGASINDA FURKAN GÜNDOĞDU (22) HAYATINI KAYBETTİ
ELAZIĞ 25.10.2020, 10:56
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Elazığ’da bir köyde 22 yaşındaki Furkan G., tüfekle vuruldu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Baskil ilçesine bağlı Şahaplı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan G.(22) alacak verecek meselesi bulunan M.T’nin (19) bulunduğu Şahaplı köyüne gitti. Burada M.T. çıkan tartışmada Furkan G’ye av tüfeği ile ateş ederek ağır yaraladı.Yaralı genç ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Gencin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Şüpheli M.T. ise olay yerinden kaçtı.
Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
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