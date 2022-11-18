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Elazığ’da traktör devrildi: 1 yaralı
Elazığ’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.
ELAZIĞ 18.11.2022, 14:09
Elazığ’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Konakalmaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. tarlasını sürdüğü sırada, traktör devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.