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Elazığ’da trafik kazası:1 ölü

Elazığ’da motosiklet ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

ELAZIĞ 11.06.2021, 09:31
Elazığ’da trafik kazası:1 ölü

Elazığ’da motosiklet ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Baskil ilçesi Pınarlı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 06 BMM 915 plakalı hafriyat kamyonu ile T.E. (25)’nin kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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