Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Mustafa Uygur Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 09 AHD 283 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 23 EZ 678 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.