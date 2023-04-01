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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
ELAZIĞ’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI
ELAZIĞ 01.04.2023, 12:00
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FF 006 plakalı otomobil ile 68 ACL 068 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.