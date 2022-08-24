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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
ELAZIĞ 24.08.2022, 14:45
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkez şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.N. (87) idaresindeki 23 DP 157 plakalı otomobil ile A.A.Ş. (39) yönetimindeki 23 AAB 756 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü H.N. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
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