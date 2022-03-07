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Elazığ’da trafik kazası : 1 yaralı
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
ELAZIĞ 07.03.2022, 10:45
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Tofaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 FA 321 ile 34 AE 977 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralının tedavisi olay yerine sevk edilen ambulans içerisinde yapıldı.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.