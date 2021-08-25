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Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ 25.08.2021, 13:41
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABP 807 plakalı otomobil ile 23 HD 656 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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