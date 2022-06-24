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Elazığ’da toplu taşıma ve ekmek fiyatlarında artış

Elazığ Şoförler Odası ve Fırıncılar Odasının aldığı karar doğrultusunda toplu taşıma ücretleri yüzde 50, ekmekte yüzde 33 artış gerçekleştirildi. Yeni tarifeye göre, 200 gramlık ekmek 3 liradan 4 liraya, 4 liralık şehir içi ulaşım bedeli de 6 liraya çıktı.

ELAZIĞ 24.06.2022, 23:12
Elazığ’da toplu taşıma ve ekmek fiyatlarında artış

Elazığ Şoförler Odası ve Fırıncılar Odasının aldığı karar doğrultusunda toplu taşıma ücretleri yüzde 50, ekmekte yüzde 33 artış gerçekleştirildi. Yeni tarifeye göre, 200 gramlık ekmek 3 liradan 4 liraya, 4 liralık şehir içi ulaşım bedeli de 6 liraya çıktı.

Elazığ’da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya yükseltilirken, toplu taşıma ücretleri 4 liradan 6 liraya, öğrenciler için ise 3.5 liradan 4.5 liraya yükseltildi.

Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, "Toplu taşımalarda zamlı fiyatlar salı günü başladı. Allah nasip etti taksimetre fiyatlarımız ile ilgili bir çalışma düzenlemiş olduk. Taksimetre fiyatında açılışlarımız 12 lira, kilometre bazlı 10 lira zaman tarifesi olarak da bekleme saati 36 lira, indi bindiler de 30 lira olarak belirlendi" diye konuştu.

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