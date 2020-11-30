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Elazığ’da Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ kaza yaptı

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, aracıyla yaptığı trafik kazasında hafif yaralandı.

ELAZIĞ 30.11.2020, 19:23
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Elazığ’da Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ kaza yaptı
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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, aracıyla yaptığı trafik kazasında hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu’nun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EY 197 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çaptı. Kazada, Dumandağ hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Dumandağ, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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