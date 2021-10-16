banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
Doğum bildirimi başvurusu e-Devlet’te
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı

Elazığ’da temizlik çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi, daha temiz bir Elazığ için başlattığı temizlik kampanyasına bu hafta Üniversite Mahallesi ile devam etti.

ELAZIĞ 16.10.2021, 15:09
Elazığ’da temizlik çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi, daha temiz bir Elazığ için başlattığı temizlik kampanyasına bu hafta Üniversite Mahallesi ile devam etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın her fırsatta çözüm ortakları, yol arkadaşları olarak belirttiği mahalle muhtarlarıyla birlikte yürütülen "Temizlik Kampanyası" çalışmaları kapsamında Üniversite Mahallesi’ndeki cadde ve sokak araları önce süpürüldü ardından da vakumlu araçlarla detaylıca yıkandı. Mahalle genelindeki çöp konteynerleri özel yıkama araçlarıyla dezenfekte edilirken kullanıma bağlı olarak yıpranan konteynerler ise bakım, onarım ve boyama işlemlerinden geçirildi. Gün içerisinde vatandaşların sıklıkla kullandığı otobüs durakları, oturma alanları ve çeşmeler de 80 derecelik buharlı araçlarla yıkandı.

Ekipler ayrıca vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için Üniversite Mahallesi Veysel Karani Cami’si ve avlusunu yıkayarak daha hijyenik hale getirdi. Özellikle vatandaşların temas ettiği lavabo, abdest alanları ve kapılar özel ilaçlı sular kullanılarak temizlendi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Giresunspor 9 8
17. Kasımpaşa 8 6
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Liverpool 8 18
2. Chelsea 7 16
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 8 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1