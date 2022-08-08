Elazığ’da suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

Elazığ’da kablo çalan hırsızlar, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Ağustos saat 01.30 sıralarında meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildi. Devriye halindeki Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın şüphelisi olduğu tespit edilen M.C.Ç (20), S.M.K (26) ve A.P. (21) isimli şahıslardan M.C.Ç ve S.M.K bir kamu kurumundan yaklaşık 300 metre kabloyu kestiği esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.