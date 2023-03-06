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Elazığ’da şubat ayında 229 trafik kazası meydana geldi
Elazığ’da şubat ayında meydana gelen 229 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 163 kişi de yaralandı.
ELAZIĞ 06.03.2023, 10:40
Elazığ’da şubat ayında meydana gelen 229 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 163 kişi de yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ’da Şubat ayında 229 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 229 kazada 163 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 85’i yaralanmalı olurken, 144’ünün ise maddi hasarlı olduğu bildirildi.