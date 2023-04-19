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Elazığ’da şimşekler geceyi aydınlattı
ELAZIĞ'DA ETKİLİ OLAN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA ÇAKAN ŞİMŞEKLER ADETA GECEYİ AYDINLATTI
ELAZIĞ 19.04.2023, 10:35
Elazığ’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.
Elazığ’da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yer yer etkisini arttıran yağışa gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik etti. Kentte şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Kentte yağışların hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.