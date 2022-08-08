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Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.

ELAZIĞ 08.08.2022, 23:15
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle husumetli olduğu M.U.’yı vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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