Elazığ’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda Kalaşnikof ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet şarjör ve 100 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri ve kullandıkları motosikleti takibe aldı. Takip edilen şüpheliler, ekipler tarafından Yurtbaşı Akmezra yolunda kıstırılarak yakalandı. Yapılan aramada çuval içerisinde 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 100 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.