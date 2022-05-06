Elazığ’da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Elazığ’da dün etkili olan yağış sonrasında istinat duvarı çöktü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak, 2 gündür Elazığ’da etkili olmuş, birçok ev ve iş yerini su basmıştı.

Sağanak yağış nedeniyle tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Arap Baba Türbesinin istinat duvarı, altındaki toprağın yumuşaması ile çöktü. Duvarın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İstinat duvarının çöktüğü alanda şans eseri herhangi bir kişinin olmaması bir facianın önüne geçti.

Duvarın yağışların sonlanması ile yeniden yapılacağı bildirildi.