Elazığ’da ’SİBERAY’ etkinliği gerçekleştirildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçları engellemek amacıyla ‘SİBERAY’ farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirmek amacıyla ‘SİBERAY’ farkındalık etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda Hıdır Sever Anadolu Lisesinde 120 öğrenci ve 5 öğretmene güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı’ konularında öğrencileri ve öğretmenleri bilinçlendirmek amacıyla farkındalık eğitimi verildi.

Etkinliğin ardından öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme amaçlı tanıtım broşürleri dağıtıldı.