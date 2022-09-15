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Elazığ’da sera üreticileri bilgilendirildi
Elazığ’ın Yurtbaşı Beldesinde üretim yapan seracılar, bilgilendirildi.
ELAZIĞ 15.09.2022, 13:17
Elazığ’ın Yurtbaşı Beldesinde üretim yapan seracılar, bilgilendirildi.
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik istişare ve bilgilendirme toplantıları sürüyor. Eğitimler çerçevesinde Yurtbaşı Beldesi Akmezra Köyünde sera üreticilerine yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda seracılara çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Akmezra Köyünde Yurtbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Doğan ile İl Müdürümüz Ali Kılıç bölgenin sera üreticileriyle bir araya geldi. Toplantıda sorun ve çözüm yolları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ”denildi.
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