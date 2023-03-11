Elazığ’da semt kütüphanelerine yoğun ilgi

Elazığ’da Mehmet Akif Ersoy Semt Kütüphanesi ve İzzetpaşa Dijital Kütüphanesi öğrencilerin ders çalışma merkezi haline geldi.

Elazığ Belediyesi tarafından yürütülen projeler çerçevesinde kente kazandırılan Mehmet Akif Ersoy Semt Kütüphanesi ve İzzetpaşa Dijital Kütüphanesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler ders çalışma imkanı sağlarken aynı zamanda kütüphanelerdeki bilgisayarlarda binlerce kitaba ulaşıyor. Modern mekanı, farklı çalışma ortamı ile klasik bir kütüphane dışında hizmet veren Mehmet Akif Ersoy Semt Kütüphanesi ve İzzetpaşa Dijital Kütüphanesi vatandaşlara geniş bir yelpazede okuma fırsatı sunuyor. Kütüphaneler, süreli yayınlardan romanlara ve ansiklopedilere kadar pek çok kitabı raflarda okuyucularla buluşturuyor.

Öğrenciler buralarda hem ders çalışıyor hem de arkadaşları ile keyifli dakikalar geçiriyor.