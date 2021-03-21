Elazığ’da şehitler için Mevlid-i Şerif okundu

Elazığ’da şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vefat eden annesi Servet Soylu için Mevlid-i Şerif okundu.

Elazığ Valiliği koordinesinde İl Müftülüğü tarafından şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vefat eden annesi Servet Soylu için mevlid programı düzenledi. İmam-ı Azam Camii’nde öğlen namazı öncesi düzenlenen programda şehitler ve merhume Servet Soylu için hatim duası ve Mevlid-i Şerif okundu. Ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi. Kılınan öğlen namazından sonra camiden çıkan cemaate lokum ve gül kolonyası ikram edildi.

Mevlid-i Şerif programına Vali Erkaya Yırık, İl Müftüsü Selami Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.