Elazığ’da şehit aileleri ve gazilere ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’ verildi

Elazığ Valisi Ömer Toraman tarafından şehit aileleri ve gazilere ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’ takdim edildi.

Elazığ Valiliği tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Törende Vali Dr. Ömer Toraman tarafından şehit ailelerine ve gazilere ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’ takdim edildi.