Elazığ’da şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Arıcak Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler için program düzenlendi. Programa, Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Arıcak Kaymakamı Onur Şan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, ilçe protokolü, şehit yakınları ile gaziler katıldı. Şehit yakınları ve gaziler ile bir araya gelen protokol, taleplerinin karşılanması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Şehit aileleri ve gaziler, programdan duydukları memnuniyeti ifade ederek kendilerini yalnız bırakmadıkları için Vali Yardımcısı Alsancak, Kaymakam Şan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çeçen ve ilçe protokolüne teşekkür etti.