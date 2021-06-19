banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Akit TV'ye haciz gönderdi
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
Medya karıştı! Herkes birbirini ifşa etmeye başladı...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Elazığ’da şarampole uçan kamyonet ters döndü: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, şarampole uçarak ters döndü, 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ 19.06.2021, 16:29
Elazığ’da şarampole uçan kamyonet ters döndü: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, şarampole uçarak ters döndü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 41’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.U. idaresindeki 23 ABV 951 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Ters dönüp duran kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ters dönen kamyonun içinden çıkartılarak ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu
banner493