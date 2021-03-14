Elazığ’da sağlıkçılar tıp bayramında bir araya geldi

Elazığ’da 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarına yönelik etkinlik düzenlendi.

Medical Park Elazığ Hastanesi yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında sağlık çalışanları bir otelde düzenlenen buluşmaya aileleriyle birlikte katıldı. Burada günün önemine ilişkin açıklamalarda bulunan hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar ise mesai arkadaşlarıyla birlikte çok zorlu bir seneyi geride bıraktıklarını belirtti.

Op. Dr. Kurtar konuşmasında:”Bir yıl önce pandeminin ilk günlerinde bu etkinliği planlarken bir yıl içerisinde yaşamımızın farklı şekilde savrulacağını hiç birimiz tahmin edemezdi. Biz sağlık çalışanları olarak maalesef bu durumdan en çok etkilenen bir grup olduk. Candan sevdiklerimize mesafeli dururken hastalarımıza hayat vermek için sağlığımızdan ve canımızdan vazgeçtik. Bu uğurda hasta olduk, bazı arkadaşlarımız günlerce acılar içinde kıvrandı. Ben buna bizatihi şahidim. Hem hastalarımıza hem de arkadaşlarımıza çare bulmaya çalıştık ve bu uğurda bazı arkadaşlarımızı maalesef kaybettik. Yitirdiğimiz dostlarımızın üzüntüsünü hep içimizde olacak, anıları bizimle yaşayacak. Allah mekanlarını cennet etsin. Her doğan güneş geleceğe karşı yeni umutları yeşertir. İnsanlık için daha güzel günlerde, yeni etkinliklerde siz arkadaşlarımızla bir arada olma dileklerimizle hepinize şükranlarımız sunuyorum”dedi.