Elazığ’da sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı’nda bir araya geldi

Sağlık çalışanları Medical Park Elazığ Hastanesinin 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

Medical Park Elazığ Hastanesi yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında sağlık çalışanları bir kafede düzenlenen buluşmaya aileleriyle birlikte katıldı.

"Önümüzdeki yıl için daha büyük hedeflerimiz var"

Geçen sene yapılan ve bu sene yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar, "Amacımız özellikle hem hekimlerimize hem de hastalarımıza hastanemizde daha yaşanabilir bir ortam sağlamaktır. Bunun dışında tüp bebek bölümümüzü yeni teknolojik yatırımlarla güçlendirdik. Bunlardan çok daha kıymetli olmak üzere, hastanemize yıl içerisinde çok değerli yeni arkadaşlarımız katıldı, onlar da bizlere güç verdiler. Önümüzdeki yıl için daha büyük hedeflerimiz var. Öncelikle değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte acil servisimizi üçüncü basamak hizmet sunacak hale ulaştırmak istiyoruz. Daha sonra onkoloji merkezi, inme merkezi ve bir de yanık merkezi için sertifikasyon için başvuracağız ve almayı amaçlıyoruz. Sizlerle birlikte taçlanmış iyi bir ekibimiz var. Umarım bu başarıları en kısa zamanda elde etmiş olacağız. Teveccüh ederek davetimize geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, yeniden Tıp Bayramınız kutlu olsun” dedi.

"Pandemi sürecinde bütün sağlık çalışanlarımız büyük fedakârlıklar gösterdi"

Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladığını ifade eden Medical Park Elazığ Hastanesi Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Ayşen Sağdıç Coşkuner, "Pandemi döneminde hayatını kaybeden değerli mesai arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızın ruhu şad olsun, onlara rahmet dilemek istiyorum. Çok değerli ailelerine Allah sabırlar versin. Onların çocukları emanetimizdir. Bildiğimiz gibi Tıp Bayramı ilk defa 14 Mart 1919 yılında tıbbiyeli bir öğrenci Hikmet Boran’ın önderliğinde ülkemiz işgal altında bağımsızlık mücadelesi verirken kutlandı ve gelenek haline gelerek yıllardır güzel bir şekilde kutlanılmaya devam ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız, mesai arkadaşlarımız, hekimlerimiz canla başla çok büyük fedakârlıklarla daima çalışmışlardır” şeklinde konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Salih Necmi Necmioğlu ise, “Hipokrat, ’Hekimlik bir sanattır’ demiştir, gerçekten de zor bir sanattır. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı miras ve değerleri korumak şartıyla dün olduğu gibi bugün de, yarın da nasıl çalıştıysak öyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.