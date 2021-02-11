Elazığ’da "Sağlık Turizmi Eylem Planı" toplantısı

Elazığ’da sağlık turizmini geliştirme çalışmalarını koordine etme amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kentte sağlık turizmini geliştirme çalışmalarını koordine etme 2021-2023 Elazığ Sağlık Turizmi Eylem Planı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak amacıyla istişare toplantısı Elazığ TSO Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıda alınan kararların ardından İl Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Elazığ’ın hem sağlık hem de turizm anlamında çok önemli altyapısının bulunduğunu bu önemli kazanımın turizm için fırsata dönüştürülmesinin önemine değinen Elazığ TSO Başkanı Sayın Asilhan Arslan, "ELTURK DER Başkanımız Murat Solmaz tarafından uzun bir süre önce başlatılan ama araya deprem ve pandeminin girmesi ile birlikte ilerlemesi durmuş olan Sağlık Turizm Çalıştayına yeniden start verilmiş olması ve bugün tüm paydaşlarımızın burada bizlerle birlikte olmasında çok büyük bir mutluluk duymaktayım. Gerek kamu ve gerekse özel sektör yatırımları ile ilimiz Sağlık ve Turizm altyapısı imkanları ile çok önemli bir yerde. Bu büyük potansiyelin özellikle yurtdışına yönelik olarak sağlık turizmi anlamında değerlendirilmesi şehrin bir çok sektörüne değer katacak bir hizmet olacaktır. Biz oda olarak çok önemsemiş olduğumuz bu konuyla ilgili olarak tüm süreçlerin içerisinde aktif olarak yer alacağımızı ve tüm çalışmalara katılım sağlayacağımızı ifade ediyor, emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Değerlendirmelerinin ardından ELTURK DER Başkanı Murat SOLMAZ 2021-2023 dönemini kapsayan Elazığ Sağlık Turizmi Eylem Planı sunumunu gerçekleştirdi. Kentte faaliyet gösteren otellerin, turizm işletmelerinin, STK’ların, özel ve kamu hastanelerinin, sektör temsilcilerinin, Fırat Kalkınma Ajansı temsilcilerinin ve TURSAB’ın katılım sağladığı toplantıda, eylem planı hakkındaki görüş öneri ve tavsiyelerini paylaştı.

İstişareler sonrasında eylem plan maddeleri kayıt altına alınırken, planın ve çalıştayın yürütülmesiyle ilgili olarak ELTURK DER’in yetkili kılınması kararlaştırıldı.