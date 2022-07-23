Elazığ’da sağlık çalışanlarına moral etkinliği

Elazığ’da Tüm Sağlık Sektörü Çalışanları Derneği tarafından son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarından dolayı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sağlık çalışanları için bestelenen şarkı da ilk kez dinlendi.

Elazığ’da Tüm Sağlık Sektörü Çalışanları Derneği tarafından son zamanlarda sağlık çalışanlarına şiddet olayına dikkat çekmek için bir etkinlik düzenlendi. Özel bir mekanda düzenlenen etkinlikte nostaljik parçalar çalınırken, sağlık çalışanları için bestelenen şarkı da ilk defa sağlık personellerine dinletildi. Sağlık personelleri, gönüllerince eğlenerek güzel bir akşam geçirdi.

Sağlık çalışanlarının sadece hastane içerisinde kıymet gördüğünü belirten Dernek Başkanı İlhan Şen, "Elazığ sağlık il müdürlüğü bünyesinde 6 bin 300, Fırat Üniversitesi bünyesinde 2 bin 800, özel hastaneler bünyesinde bin 100 sağlık çalışanı mevcuttur. Toplam Elazığ ilimizde ise 10 bin 200 sağlık çalışanı vardır. Türkiye genelinde ise bu rakam bir buçuk milyondur. Böyle büyük bir ailenin mensupları olan sağlık işçisinden hekimine kadar sağlık sisteminin olmazsa olmazı olan bizler neden hep mağdur oluyoruz. Pandemi döneminde korona virüs ile savaşan ve şehitler verirken bunlara rağmen sık sık şiddete maruz kalıyoruz. İnşallah bundan sonra bu tür durumlar ülkemizde olmaz” dedi.